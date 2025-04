Neue Windparks: Zwischen Jubel und viel Skepsis

122 Windräder drehen sich in der Steiermark bereits, Dutzende weitere befinden sich in Bau. Während die einen die Entwicklung bejubeln, wächst parallel die Zahl der Skeptiker. Für den jüngsten Aufreger sorgt eine geplante Anlage in Trieben, wogegen sich auch Nationalpark und Alpenverein auflehnen.