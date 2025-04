Millionen blaue Quallen an Traumstrand gespült

Viele Schaulustige kamen, um das seltene Schauspiel zu bestaunen. Auch in anderen Regionen Mallorcas, etwa in Port d’Andratx und Cala Millor, sowie an der spanischen Mittelmeerküste in der Valencianischen Gemeinschaft und in Gavà bei Barcelona wurden zuletzt massenhaft solche Segelquallen angespült.