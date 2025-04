Ein neues Haus zieht ins Freilichtmuseum

In Sachen Besucherzahlen geht in den vergangenen Jahren stetig nach oben. Im Vorjahr konnten 11.700 Gäste im Museumsdorf begrüßt werden. Veranstaltungstechnisch will man heuer wieder mit einem breiten Angebot an Ausstellungen, Musikveranstaltungen und Kreativkursen aufwarten. Den Beginn macht am 12. April der in Kukmirn lebende Künstler Reinhard Mikel mit der Vernissage seiner Ausstellung „Kunst ist wo? anders“. Burgenländische Kunst zeigen auch Agostina Suazo (13. Juli bis 3. August) und Silvia Hoanzl (13. September bis 11. November).