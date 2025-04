„Geld ist knapp, wir müssen Prioritäten setzen“

Welche sind Ihrer Meinung nach die drei größten Baustellen in Dornbirn

Darunter fällt auf jeden Fall das leistbare Wohnen, der gemeinnützige Wohnbau muss gestärkt werden, zudem müssen wir auch andere Wohnformen andenken, etwa Genossenschaftswohngen. Eine andere Baustelle ist die Sicherung der Gesundheitsvorsorge und schließlich muss auch die Infrastruktur in Dornbirn weiter vorangebracht werden. Da denke ich insbesondere an den Standort Dornbirn in Sachen Arbeit und auch die Sportstätten. Ich bringe jedenfalls viel Demut vor dem Amt mit und freue mich gleichzeitig darauf.