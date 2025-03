18-jähriger Raser musste Führerschein abgeben

Im Klagenfurter Ortsgebiet, in der Völkermarkter Straße, konnten Beamte ihren Augen nicht trauen. Ein 18-Jähriger düste am Sonntagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Bei einer Routine-Geschwindigkeitsmessung um 16.45 Uhr wurde der junge Mann von der Polizei mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h gemessen – mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 50 km/h.