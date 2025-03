Österreich hat einen neuen Marathon-Rekordhalter

Aaron Gruen (ÖBV Pro Team) unterbot damit auch das interne ÖLV-Limit für eine Teilnahme an der WM in Tokio. Dies ist 2:10:00 Stunden. Sollte er in den Top 100 der „Road to Tokyo“ sein, wäre er damit für die WM vom 13. bis 21. September in Tokio qualifiziert. Der Marathon der Männer findet am 15. September statt.



„Probleme mit dem Magen“

Im ersten Telefon-Interview aus den USA zeigte sich Aaron Gruen überwältigt. „Ich bin einfach nur überglücklich. Ich wusste, dass ich in bester Form bin. Das Training zuletzt war perfekt. Ich hatte die vergangenen 15 Wochen im Schnitt 160 oder 170 km pro Woche zurückgelegt. So bin ich optimistisch und locker in das Rennen gegangen.“ Aber unterwegs hatte er plötzlich Probleme mit dem Magen. „Da habe ich mich schlecht gefühlt. Ich war ständig davor, mich übergeben zu müssen.“ Deshalb hatte er auch viel weniger getrunken als geplant.



Rekord mit Ansage

Der neue Rekord aber war eine Sensation mit Ansage! Mitte Märze meinte er: „Nun ist die harte Arbeit der Vorbereitung vorbei. Ich werde mit einem Tempo von 2:09:30 starten. Ich fühle mich gut, bin auch nicht nervös, da ich weiß, dass ich dafür bereit bin!“ Kurz vor dem Rennen sagte er: „Bis jetzt sieht alles weiter gut aus. Das Training war wirklich perfekt. Auch das Wetter sollte mitmachen!“



Wie ein Uhrwerk

So war es dann auch. Am Renntag herrschten nahezu perfekte Bedingungen. Beim Start um 7.01 Uhr Ortszeit (13.01 MESZ) waren es 7 Grad Celsius, bei bewölktem Himmel stieg die Temperatur bis 9 Uhr nur auf 12 Grad an. Der 26-Jährige hielt das Tempo, wie geplant, ein und lief Kilometer für Kilometer fast die ganze Distanz mit einem Schnitt von 3:03 oder 3:04 km/Std (siehe Rennstatistik).



„Rekord für meine Großeltern“

Auf dem Rundkurs von 4746,08 m um den idyllischen Rockland Lake war er nach den beiden ersten Runden Fünfter, dann hielt er stets den dritten oder vierten Platz. Er lief wie ein Uhrwerk. „Die letzten drei Kilometer waren aber sichtlich intensiv.“ Da hatte er hart zu kämpfen. „Aber ich fühlte, dass es ein Rekord wird. Ich wolle ihn so unbedingt. Das bedeutet mir so unendlich viel - aber vor allem wollte ich es auch für Österreich schaffen. Ich bin so stolz, für Österreich laufen zu dürfen!“



Der Hintergrund: Die Familie Gruen, jüdischer Abstammung, hatte in den 30er-Jahren in die USA fliehen müssen. „Deshalb widme ich auch den Rekord meinen Großeltern und Urgroßeltern.“ Die jetzige Welt sehe so schlecht aus, er aber wollte auch zeigen, „dass es sehr wohl Gutes in der Welt gibt“. Aaron Gruen wuchs in München auf (Vater US-Amerikaner, Mutter Deutsche). Er übesiedelte später in die USA, wo er erfolgreich studiert, er schloss an der Brown University ein Chemie-Studium ab und hat bereits einen Platz an der Harvard Medical School fix, den er ab August 2025 wahrnimmt. Neben dem Studium und dem Laufen unterrichtet er Cello und gibt Konzerte und Auftritte als Solist und in Kammermusik-Ensembles.



Mehr als nur Sport

Seit 2022 besitzt Aaron Gruen die österreichische Staatsbürgerschaft gemäß § 58c Abs. 1a des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985. „Mein Großvater musste mit seiner Familie am Anfang des Zweiten Weltkriegs aus Wien flüchten. Mein Vater hat die Dokumente über die letzten Jahre gesammelt und wir haben dann zusammen die Staatsbürgerschaft erworben. Ich spiele viel Musik aus der Zeit des Holocaust. Tatsächlich befasste sich meine Bachelorarbeit mit der in Theresienstadt komponierten Musik!“ Österreich zu repräsentieren bedeutet Aaron Gruen, mehr als nur Sport zu treiben: „Es ist eine Möglichkeit, das Unrecht der Vergangenheit intern zu korrigieren.“Der 26-Jähirge pulverisierte auf dem offiziell vermessenen Rundkurs seine bisherige Bestzeit von 2:14:21 Stunden (Chicago 2024) deutlich um sensationelle 4:30 Minuten. „Ich bin einfach nur überglücklich!“