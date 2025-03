Hütter-Klub nach Sieg über Nizza Tabellenzweiter

In Monaco ging der Tabellenvierte aus Nizza durch Jeremie Boga (42.) in Führung. Mika Biereth, der in der 5. Minute einen Elfmeter vergeben hatte, traf in der 55. Minute zum Ausgleich. Der im Jänner von Sturm Graz geholte Däne hält damit bei zwölf Toren in zehn Spielen. Breel Embolo (73.) schoss Monaco zum Sieg.