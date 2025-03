Das große Warten auf die Millionen aus Indien

Bajaj hat heuer bereits einmal 50 Millionen Euro zugeschossen, um die Produktion in Mattighofen wieder hochzufahren. Letzteres ist am 17. März geschehen. Nun braucht KTM aber weiteres Geld. Im Februar seien die insgesamt 150 Millionen Euro – ein Drittel für das Hochfahren und der Rest für den Betrieb im April und im Mai – per Vorstandsbeschluss in Aussicht gestellt worden.