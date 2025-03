Salzburg wieder im Finale – KAC führt gegen Linz

Die vierte Linie brachte den KAC dank Fabian Hochegger (29.) ein zweites Mal heran und den Rotjacken viel Energie. Die Klagenfurter drehten nun auf und schafften in doppelter Überzahl durch Raphael Herburger, dessen Schuss vom Schuh eines Linz-Verteidigers ins eigene Tor abgelenkt wurde, den Ausgleich (33./PP2). Den Sieg holte sich der KAC im Finish. Mit einem Backhand-Treffer brachte Kevin Clark die Rotjacken 72 Sekunden vor Schluss erstmals in dieser Partie in Führung, Nick Pastujov traf ins leere Tor zum Endstand.