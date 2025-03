Finale! Zum Glück hat Bozen-Wahnsinn ein Ende

Auch diesmal kam es knüppeldick. Die Südtiroler setzten alles auf eine Karte, legten sich mit Gegner und Referees an. Box-Anhänger kamen beim Fight zwischen Robinson und Digiacinto voll auf ihre Rechnung. Vor „Fels“ Tolvanen brannte es aber lange lichterloh, waren Murphy, Stapelfeldt (soll in Graz landen) und Co. des Öfteren in der Not. Die Schiris hatten längst Linie und Regelbuch verloren, wurden in Pause zwei mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine geschickt. In die dann Thaler musste, von Di Pernaniedergecheckt. Digiacinto schoss im Finish Schneider ab – immer ging es gegen den Kopf.