Wien-Wahl: So will FPÖ „Asylmillionen“ verteilen

Mit scharfer Kritik an Bürgermeister Michael Ludwig und der Wiener Stadtregierung hat Landesparteiobmann Dominik Nepp am Freitag den Wahlkampf der Wiener FPÖ eröffnet – ausgerechnet im Heimatbezirk des Stadtchefs, in Floridsdorf. Mit dabei: Attacken gegen Mitbewerber – und 700-Millionen-„Wahlzuckerl“.