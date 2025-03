In den zehn Finalspielen zählen keine Ausreden

Der GAK startet am Samstag gegen WSG Tirol in das untere Play-off und den Abstiegskampf. Vor dem Match gegen die Semlic-Truppe warnt Stürmer Daniel Maderner vor Leichtsinn. Beim Abschlusstraining am Freitag bekam die Mannschaft Besuch von den Fans – diese heizten die Spieler für das erste „Finalspiel“ lautstark ein.