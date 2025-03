Zuschlag vom Verband! Cupfinale steigt in Bruck

Am Osterwochenende können die BT Füchse Geschichte schreiben. Erstmals seit 32 Jahren könnte der Handball-Cup wieder in der Obersteiermark landen. Die Teras-Sieben hat jedenfalls Heimvorteil: Der Verband gab den Zuschlag für die Austragung des Final-Fours, das nun am 18./19. April in Bruck steigt.