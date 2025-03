Wolfgang Puck: „Mein Weg war wie ein Traum“

Welche Erinnerungen hat er im fernen Amerika, wenn er an seine alte Heimat denkt? „Dass ich seinerzeit mit meiner Mutter am Wörthersee war, um dort auf dem Tennisplatz im Hotel Linde die Bälle aufzuklauben. Da waren damals viele Stars hier vor Ort, so wie wenn Federer, Djokovic und Nadal hier spielen würden. Ich spiele bis heute gerne Tennisaber das Zweite war in Maria Wörth in der Küche zu sein und mit dem Chefpatissière kochen zu dürfen. Der schenkte mir oft eine Kugel Eis, hat mir dazu immer gesagt, ,Lass dich aber nicht vom Chef damit erwischen, sonst bekomme ich Probleme‘.“, lacht Puck über seine Erinnerungen an früher. „Die tollsten Erinnerungen meiner Kindheit in Kärnten waren hier am Wörthersee.“