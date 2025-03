„Ist an der Zeit“: Eigene Europa-Liga für die NBA?

Die NBA treibt ihre Pläne für eine Basketball-Liga in Europa gemeinsam mit dem Weltverband FIBA voran. „Wir haben das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, in die nächste Phase einzutreten“, sagte NBA-Commissioner Adam Silver nach einem Treffen mit den Besitzern der Teams in New York. Diese würden einen solchen Schritt „enthusiastisch unterstützen“, betonte Silver.