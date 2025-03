Lange Reise soll sich für die Bregenzer lohnen

Das erste Duell im Herbst ging mit 4:1 an Bregenz, ganz so klar wie das Ergebnis war die Partie aber nicht. „Wir waren lange im Rückstand und haben erst in der Endphase vier Tore gemacht“, erinnert sich Van Acker, „und uns muss klar sein, dass diese Mannschaft um den Ligaerhalt kämpft. Sie werden gewinnen wollen. Aber das wollen wir auch.“