Wie diese Schüler für ihren Lehrer kämpfen

Auch Lehrer beteiligen sich an der Aktion: „Ich bin sehr gerührt“, meint Sagmeister: „Grundsätzlich möchte ich an der Schule bleiben, die Arbeit macht mir Riesen-Freude.“ Nach seinem Praktikumsjahr muss der 33-Jährige die HTL verlassen – die Gründe seien nicht kommuniziert worden. Die Direktion will auf „Krone“-Anfrage keine Stellungnahme dazu abgeben.