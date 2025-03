Presleys geheimer Ausflug ins Schloss Schönbrunn

Die Frau hat sich tatsächlich in Wien verliebt. Denn nicht nur einmal betonte Priscilla Presley, wie sehr ihr Land und Leute immer mehr ans Herz gewachsen sind. Und das schon eigentlich, seit sie mit Richard Lugner letztes Jahr beim Opernball antanzte. Diesmal ist sie aber in einer anderen Mission in der Stadt, denn wie berichtet, lädt sie zu zwei Abenden ins Wiener Metropol, wo sie gemeinsam mit Fans des Kings dessen 90. Geburtstag feiert.