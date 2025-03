Altlast mit Ewigkeits-Chemikalie bremst Ausbau

Der Flughafen Salzburg erlebte gerade wieder den Höhepunkt des winterlichen Charter-Verkehrs: 27.000 Passagiere wurden vergangenes Wochenende abgefertigt. Der Andrang wird in einem Gebäude-Ensemble mit ältestem Bauteil aus den 60er-Jahren bewältigt. Der Passagier merkt im Normalfall davon nicht viel. Noch. Die Technik ist zwar auf neuestem Stand. Man stößt im alten Gebäude aber immer mehr an die Grenzen. „Unterirdisch geht uns der Platz aus“, so Sprecher Alexander Klaus über technische Details.