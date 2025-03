Bitter! Zwei wochenlange Ausfälle bei Sturm Graz

Mayulu weiterhin verletzt

Der im Winter als Nachfolger von Mika Biereth von Bristol City ausgeliehene Mayulu pausiert bereits seit Mitte Februar. Er wäre für die Spiele in der Meistergruppe eingeplant gewesen. „Dass er nun erneut ausfällt, ist unglaublich bitter für ihn und nimmt uns eine wichtige Option für die kommenden Wochen“, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen. Karic hatte sich in den vergangenen Runden einen Platz in der Startelf erkämpft.