Meghans neuer Podcast: Wie wird man Milliardärin?

Neben einer Vielzahl anderer Projekte macht Herzogin Meghan (43) einen neuen Versuch, sich in der Welt der Podcasts zu beweisen. Die Frau von Prinz Harry (40) veröffentlichte am Dienstag den Trailer zu einer neuen Serie mit dem Titel „Confessions of a Female Founder“, in der sie sich mit befreundeten Unternehmerinnen unterhält.