„Mad Men“-Schönheit rastet wegen Airline-Chaos aus

16 Stunden Verspätung

Jones wollte am Samstag mit Skywest, der regionalen Partner-Airlines von United, nach Prescott in Arizona fliegen. Die 47-Jährige postete ein Screenshot ihrer United-App auf Instagram Story, auf dem „Verspätet (16 Stunden 25 Minuten) stand. Darunter schrieb Jones am nächsten Tag: „Ein paar 15 Dollar Essensgutscheine sind nicht genug. Unser 19:30 Uhr Flug ist noch immer nicht abgehoben.“