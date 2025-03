Es kracht im Gebälk der rot-grünen Stadtkoalition

Etliches an Brisanz birgt diese politische Woche in Innsbruck. Denn der Gemeinderat debattiert nicht nur rot-grüne Enteignungsfantasien von Vize-BM Georg Willi und SP-Vize Elisabeth Mayr, die nun ausgerechnet ÖVP-Bürgermeister und Wirtschaftsbündler Johannes Anzengruber exekutieren soll – was viel über die wahren Kräfteverhältnisse in dieser Stadtregierung aussagt. Zumal Anzengruber als Klubobmann der Stadt-ÖVP, der er ja auch einmal war, noch eine andere Meinung vertreten hatte.