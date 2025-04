„Wollte von null starten – ohne Vorurteile“

Dass Luka Reischl irgendwann den Sprung ins Ausland wagt, war klar. Nach 103 Spielen für Salzburgs Kooperationsverein Liefering in der zweiten Liga, wollte sich der Pongauer eine neue Herausforderung suchen. Diese fand der Stürmer beim niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag. „Für mich war klar, dass ich mal aus meiner Komfortzone herauskommen will und ein neues Land kennenlernen will. Und auch von null starten will – einfach ohne Vorurteile und ohne, dass dich jeder kennt“, erklärt Reischl seine Beweggründe.