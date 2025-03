„Je wichtiger die Spiele, desto besser sind wir“

Man sei über beide Partien gesehen das „ganz klar bessere Team“ gewesen, betonte Grillitsch. „Aber im Fußball ist es leider so, dass die bessere Mannschaft nicht immer gewinnt.“ Die Rückkehr in Liga A sei vor allem beim 1:1 im ersten Match am Donnerstag in Wien verspielt worden. „Wenn wir da mit einem Sieg rausgegangen wären, wäre es in Belgrad einfacher gewesen, weil die Serben dann nicht so defensiv hätten spielen können“, vermutete Grillitsch. Trotzdem fiel das Resümee des Mittelfeldmanns positiv aus. „Im Großen und Ganzen war mehr gut als schlecht.“