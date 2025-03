Hamas: Mehr als 50.000 Gaza-Tote seit Kriegsbeginn

Es seien nunmehr 50.021 Tote und 113.274 Verletzte, teilten die Behörden am Sonntag mit. Israel hatte nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen getötet und 251 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden, seine Offensive im Gazastreifen gestartet.