Nicht angemeldetes Feuer breitete sich Wald aus

Dass die Kombination von Trockenheit und Föhn eine gefährliche Mixtur sein kann, hat sich am Wochenende in Vorarlberg gleich zweimal gezeigt. Nachdem Freitagnacht am Emser Breitenberg nur mit Mühe eine Katastrophe verhindert werden konnte, mussten die Floriansjünger am Samstag noch einmal wegen eines Waldbrandes ausrücken – nämlich zur Dornbirner Kobelalpe.