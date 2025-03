Pogacar geht auf 1. Sieg bei Mailand-San-Remo los!

Das längste Rad-Straßenrennen der Saison und auch erste der fünf „Monumente“ steht an: Die 116. Auflage des Rad-Klassikers Mailand-San-Remo geht am Samstag in Szene, nicht weniger als 289 Kilometer sind von Pavia bis ins Ziel zu überwinden! Am Start sind nicht nur Titelverteidiger Jasper Philipsen (BEL) sowie dessen Alpecin-Teamkollege und 2023-Sieger Mathieu van der Poel, sondern auch Topstar Tadej Pogacar. Der Slowene war im Vorjahr als Dritter so nahe wie nie am ersten Sieg.