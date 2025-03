„Verrückter Fleischer“ ist auf Markt zurückgekehrt

Freitag früh wurde er schon sehnlichst erwartet - zufriedene Linzer Kunden, die ihren „Crazy Butcher“ (übersetzt: Verrückter Fleischer) in den vergangenen Monaten vermisst hatten, waren in aller Herrgottsfrüh auf den Südbahnhofmarkt gepilgert, um nicht nur einzukaufen, sondern sich auch zu vergewissern, dass der sympathische Wiener auch tatsächlich wieder in die Fleischer-Koje eingezogen ist.