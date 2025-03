Neue Ersatzteile fürs Auto viel klimaschädlicher

Forscher analysieren 33 Reparatur-Schritte

Die Studie basiert auf komplexen Berechnungen: Die Autorinnen und Autoren schauten sich 33 Schritte bei der Reparatur eines Unfallwagens an und berechneten die CO₂-Belastung jedes einzelnen dieser Schritte. Am Anfang steht die Fahrt mit dem Abschleppwagen zum Unfallort, am Ende die Montage des Ersatzteils. Ebenfalls einbezogen wurden die geschätzten CO₂-Emissionen der Verpackung beim Transport.