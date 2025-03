So gut wie fix: So steht es um Spitalsschließungen

Es ist ein Gesundheitspakt, der einer Operation am offenen Herzen gleicht und am Montag offiziell in Niederösterreich beschlossen werden soll. Wie die „Krone“ bereits im Oktober aufdeckte, stehen in der Gesundheitsversorgung des weiten Landes tiefgreifende Veränderungen bevor. Spitäler und Stationen könnten, so ging es aus einem bis dato geheimen Papier hervor, für immer geschlossen werden. Fünf Monate und etliche Sitzungen eines prominent und kompetent besetzten Expertengremiums später haben sich das medizinische und das politische Spitzenpersonal des Landes nun auf einen gemeinsamen Pfad geeinigt.