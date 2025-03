Auto gegen Leitschienen und Wohnmobil katapultiert

Gegen 22.35 fielen einer 44-Jährigen aus dem Bezirk Villach auf der Tauernautobahn im Bereich Paternion die Augen zu – ein Sekundenschlaf mit schwerwiegenden Folgen: Die Autolenkerin kam zu weit nach rechts, touchierte erst die Leitschiene, wurde in Folge gegen die Mittelleitschiene katapultiert und krachte schließlich auch noch in ein gerade am ersten Fahrstreifen fahrendes Wohnmobil.