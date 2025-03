ÖSV-Boarder jagen im Montafon nächsten Heimsieg

„Jetzt habe ich hier schon fünfmal gewonnen und bin trotzdem immer noch nervös“, gestand Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle am Rande der Quali fürs Rennen am Freitag (11) in der Silvretta Montafon. Was aber auch daran lag, dass der Gaschurner zuletzt in der Türkei und Georgien krankheitsbedingt fehlte.