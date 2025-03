Gesamtweltcup geht zum 5. Mal an WM-Star Kläbo!

Mika Vermeulen in Finnland nicht mehr dabei

Die Langlauf-Saison wird am Freitag und Sonntag in Lahti mit einem weiteren Skating-Sprint sowie einem Massenstart-Rennen über 50 km im klassischen Stil abgeschlossen. Der Steirer Mika Vermeulen liegt im Weltcup auf Rang 9, er wird in Finnland nicht mehr dabei sein.