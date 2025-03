Für weibliche Gewaltopfer heißt es: Bitte warten

„Was in Innsbruck möglich ist, sollte auch in Oberösterreich möglich sein“, meint die Frauensprecherin der oö. Grünen, Dagmar Engl. In der Tiroler Landeshauptstadt gibt es eine Einrichtung, die Engl und ihre Mitstreiterinnen auch hierzulande flächendeckend einfordern: Ambulanzen für von Gewalt betroffene Frauen. „Gewaltopfer benötigen schnelle und qualifizierte Unterstützung, um akute Hilfe zu erhalten und langfristige Folgen zu verhindern. Gewaltambulanzen wären für die Betroffenen die erste, niederschwellige und anonyme Anlaufstelle“, lautet ihr Argument.