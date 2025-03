Polizei stellt Ermittlungen zu AnNa Rs. Tod ein

Gedenkort am Theater des Westens

Nach dem Tod der Sängerin ist am Theater des Westens in Charlottenburg ein Gedenkort entstanden. An der Fassade des Hauses wurde ein Foto der Sängerin angebracht, einige Fans hatten bereits Blumen, Briefe und Kerzen niedergelegt. Die Verbindung mit dem Theater geht auf einen Auftritt im Jahr 1997 zurück.