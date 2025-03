Gasser bei WM im Einsatz ++ Alaba vor ÖFB-Comeback

Das österreichische Nationalteam freut sich über das Comeback von David Alaba, Salzburg und Linz starten mit einem Sieg in die Eishockey-Halbfinal-Serie und für Anna Gasser geht es ab Donnerstag um die WM-Titelverteidigung – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 19. März.