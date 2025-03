Drohungen: Freizeit-Rapper mussten vor Gericht

Neben Arbeitslosigkeit und einigen Vorstrafen verbindet die beiden Angeklagten die Liebe zur Musik. „Wir sind beide in der Musikszene als Rapper tätig“, so der Zweitangeklagte im Prozess. Ein rauer Umgangston mit gegenseitigen Drohungen in sozialen Medien sei von daher ganz normal. Das sieht das Gericht etwas anders.