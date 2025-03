Konflikt mit Rangnick? Jetzt spricht Hacker!

In der Frage nach der Zukunft des Wiener Happel-Stadions sind Spekulationen über eine Meinungsverschiedenheit zwischen Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und Wiens Sportstadtrat Peter Hacker aufgekommen! Rangnick hatte sich schon mehrmals klar für eine umfassende Erneuerung der Arena samt Entfernung der Laufbahn und Absenkung des Spielfelds ausgesprochen und will dafür auch Investoren an der Hand haben. Hacker hatte sich dazu zurückhaltend geäußert – was mancherorts sogleich als Konflikt mit Rangnick gedeutet wurde ...