NÖ-Bauern als Kaiser und europaweite Präsidenten

In Brüssel anerkannt, konnte Waldland vor allem als Rohstofflieferant am Pharmaziesektor punkten. Mit dem Waldviertler Edelwels engagiert man sich für eine bessere Selbstversorgungsrate in Österreich bei Fisch. Und mit der Ölmühle Kautzen zeigt man, dass es hierzulande zwar keine Ölscheichs, aber Ölbauern gibt.