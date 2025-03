Im Trend: Digitales Bezahlen boomt wie nie zuvor!

Kartenzahlung wird zum Standard: 30 Prozent mehr Akzeptanzstellen

Laut Umfragen vermisst jeder Vierte in Österreich die Möglichkeit, mit Karte zu zahlen, gerade in kleinen Geschäften. Auf die hohe Nachfrage seitens der Kunden reagieren immer mehr Geschäfte, auch kleine Läden, und akzeptieren Kartenzahlung. Die Zahl der Visa-fähigen Zahlungsterminals ist seit 2022 um 30 Prozent gestiegen. „Unsere Investitionen in die Akzeptanz auf Händlerseite zahlen sich aus“, freut sich Ahammer.