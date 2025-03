Landwirte von Mutterkuh attackiert und verletzt

Weil eine ihrer Kühe kürzlich ein Kalb bekommen hatte, begab sich eine Landwirtin (66) mit ihrem Gatten (71) am Montagmorgen in den Freilaufstall ihres Hofs in St. Stefan-Afiesl. Doch die Mutterkuh war damit nicht einverstanden: Sie attackierte das Paar, das dabei verletzt wurde.