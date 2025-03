Weststeirer missbrauchte jahrelang vier Buben

Ein Martyrium durchlebten vier heute junge Männer: Seit ihrem Kindesalter vergriff sich ein heute 55-jähriger Steirer an ihnen. Mehr als zwei Jahrzehnte führte der pädophile Lkw-Fahrer und Kranführer ein schäbiges Doppelleben. Mit Geschenken machte er seine Opfer – eines ist sein Neffe, zwei weitere die Kinder aus Ex-Beziehungen, ein viertes gehört ebenso zur Familie – gefügig und brachte sie so zum Schweigen über die Schandtaten, die er ihnen antat. In seinem eigenen Haus vergriff er sich an ihnen, missbrauchte sie und fertigte davon Bild- und Videomaterial an.