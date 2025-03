Raphael Pallitsch: „Ziel das Finale“

Dienstag beginnt für Raphael Pallitsch und Caroline Bredlinger das China-Abenteuer. Beide reisen zum ersten Mal ins „Land der Mitte“, die beiden Burgenländer sind gespannt, was sportlich und zudem am Rande der Hallen-WM in Nanjing auf sie zukommt. Bredlinger schätzt sich „glücklich, überhaupt die 800-m-Qualifikation geschafft zu haben“. Das Semifinale wäre für sie eine Sensation. Pallitsch, bei der EM in Apeldoorn als Vorlauf-Vierter nur einen Platz am 1500-m-Endlauf vorbei, setzt sich „das Finale als Ziel“ und sagt: „Sicher bin ich bei der WM kein Tourist!“ Aber nach der WM! Denn dann macht er mit seiner Freundin eine 14-tägige Rundreise durch China.