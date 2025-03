Krankenkasse muss Epilation für Transfrau zahlen

Ohne Epilation täglich belastet durch Krankheit

Dieser Argumentation folgte das Arbeits- und Sozialgericht Wien in dem im Vorjahr gefällten, aber nun veröffentlichten Urteil. „Würde sich die Klägerin täglich im Gesicht rasieren müssen, würde ihr täglich vor Augen geführt, dass sie sich im falschen Geschlecht befindet“, so die Richterin. Für ein Waxing müsste man die Behaarung einige Millimeter wachsen lassen, „sodass die Klägerin an solchen Tagen nicht das Haus verlassen könnte“, ohne krankheitswertig belastet zu werden. Die gesetzliche Krankenversicherung wurde zur Zahlung für die Laserepilation verurteilt.