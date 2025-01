McDonald‘s muss Transfrau 16.500 Euro zahlen

Die Rechtsvertreterin von McDonald’s wies naturgemäß den Diskriminierungsvorwurf zurück und erklärte: „Es war niemandem bekannt, dass die Klägerin in die Damenumkleide möchte und sich als Transfrau betrachtet.“ Man habe sich nach dem Vorfall darauf geeinigt, dass alle vor dem Eintritt in die Umkleide anklopfen sollten. Es habe so gewirkt, als sei diese Lösung auch für die Klägerin in Ordnung gewesen.