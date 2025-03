Die nächste Absage machte das Debakel perfekt

Nur die beiden Abfahrten Anfang Jänner im italienischen Santa Caterina gingen über die Bühne. In diesen holte Salcher einen zweiten, einen dritten Platz. Häufiger konnte der sein Können nicht zeigen. So fällt seine Bilanz des Winters trist aus: „Das ist schon sehr bitter. Es fanden in dieser Saison nur zwei Abfahrten und fünf Super-G-Rennen statt. Wir haben im Paraski-Weltcup einfach zu wenig Austragungsorte für Speed-Bewerbe. Ich hoffe sehr, dass sie den Kalender in den Griff bekommen.“