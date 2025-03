Die Wahrheit hinter der Legende der Vampirin

Sie verfiel körperlich, sah zunehmend „blutleer“ aus und wanderte, von Schmerzen gepeinigt, in der Nacht durch ihr Schloss. Sie klammerte sich offenbar an jeden kleinen Strohhalm, der Heilung versprach, an den Rat von Quacksalbern ebenso wie an magische Rituale. Außerdem war Eleonore selbstbewusst und unangepasst, ihre eigenwillige Lebensweise entsprach nicht dem tradierten Frauenbild – umso leichter konnte man Unheimliches in sie hineinprojizieren. Auch der Zeitrahmen spielt eine Rolle: Eleonores Leidensgeschichte ereignet sich genau in dem Moment, in dem sich die Vampir-Hysterie im Habsburgerreich auf dem Höhepunkt befindet – hinter nahezu jedem plötzlichen Todesfall wird jetzt ein Untoter als Täter vermutet.