Wie aus einem Krieger der Vampir Dracula wurde

Als abschreckende Strafe für Diebstahl lasst Fürst Vlad pfählen

So lädt der Fürst die 500 mächtigsten von ihnen zu einem Festmahl. Als die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, stürmt die Leibgarde des Fürsten in den Raum, nimmt alle anwesenden Bojaren fest und pfählt jeden Einzelnen von ihnen. Danach sind ihre Familien an der Reihe. Als später einmal ein Mönch den Fürsten fragt, warum er seine Schlächter nicht einmal vor Säuglingen Halt machen ließ, antwortet dieser: „Die Kinder von heute sind meine Feinde vor morgen und würden nicht zögern, ihre Väter an mir zu rächen“. Ab nun nennt man ihn Vlad Tepes – Vlad, den Pfähler.