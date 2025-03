Raser drehte bei 191 km/h einfach das Licht ab

Fahrzeuge sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen, weil sie als Waffen eingesetzt worden waren. Sowohl bei den Amokfahrten in Mannheim oder München waren die Täter mit Kleinwagen unterwegs. Was zeigt: Nicht auf den Motorisierungsgrad oder die Marke kommt es an, sondern einzig darauf, wer am Steuer sitzt.